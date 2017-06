Sant Fruitós projecta ampliar el camí de Sant Isidre a l'Agulla

L'Ajuntament de Sant Fruitós portarà a terme un estudi per poder ampliar el camí que surt del polígon de Sant Isidre en direcció al parc de l'Agulla. L'objectiu, segons han informat fonts de l'equip de govern, és millorar l'accessibilitat d'aquest vial tant per a vianants com per a bicicletes i vehicles.

Per assolir aquest propòsit, el que es farà és ampliar el camí de manera suficient perquè, mantenint-hi el trànsit rodat, hi hagi un espai destinat a carril bici i un per als vianants.

Segons han concretat les mateixes fonts, la intenció del consistori fruitosenc és que l'obra es pugui dur a terme al llarg dels dos propers anys.