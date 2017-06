Sant Salvador qüestiona l'ús de la línia de bus amb Manresa

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha valorat que, un any després que s'ampliés la freqüència dels trajectes de la línia d'autobús entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa, les xifres d'utilització posen de manifest que els resultats "no són satisfactoris".

Per al consistori, aquestes dades posen en qüestió la viabilitat dels trajectes en diumenges i festius, i, tot i que alhora fonts municipals han assegurat que a curt termini no es planteja retirar-los o modificar-los. Tanmateix, sí que en qüestiona la continuïtat a llarg termini. Davat d'aquesta situació, l´Ajuntament anima als veïns a fer ús d´aquest servei, que recorda que es va ampliar ara fa poc més d´un any "a demanda de molts usuaris que reclamaven millors connexions amb transport públic per anar i venir de Manresa".

Al març de 2016 l´Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola aconseguia que la Direcció General de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya donés llum verd a l´ampliació d´expedicions entre el poble i Manresa. Una mesura que feia dos anys que el consistori demanava, a petició de molts veïns del poble.

En concret, els nous trajectes es van ampliar a cada hora entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre sortint des de l´estació de autobusos de Manresa; i a cada hora entres 2/4 de 6 de la tarda i 2/4 de 10 del vespre des de l´avinguda de la Generalitat de Sant Salvador de Guardiola. El trajecte enllaça diferents nuclis del municipi com Salelles, el Calvet i Guardiola, amb Manresa, on es fa parada a la Renfe perquè els usuaris puguin enllaçar amb el tren.