«En 15 dies d'alcalde s'han disparat les trucades d'empresaris i veïns per veure'ns»

El 15 de juny passat va rellevar el republicà Josep Candàliga en compliment de l'acord de govern de començament del mandat entre ERC i la CUP

El cupaire Ernest Clotet Berenguer, de 37 anys, és el nou alcalde d'Artés en substitució del republicà Josep Candàliga. Ho serà pel que queda de mandat, després que els dos partits van acordar el 2015 encapçalar el govern municipal dos anys cada un. Clotet era el primer tinent d'alcalde i ho compaginava amb mitja jornada de feina com a professor a l'escola Doctor Ferrer d'Artés, però ara que ha assumit l'alcaldia ha demanat una excedència, tot i que encara no està clar quina dedicació tindrà ni amb quin sou (com a màxim serà de 16.000 euros anuals, com cobrava Candàliga). Hi ha marge per concretar-ho fins al ple del 20 de juliol, en què es preveu aprovar el nou cartipàs amb l'entrada de les dues regidores que substituiran Candàliga i el cupaire Òscar Vilarasau, que van renunciar a l'acta aprofitant el relleu a l'alcaldia (vegeu Regió7 del 16 de juny).



Fa dues setmanes que és alcalde. Està sent com s'esperava o ha tingut algun desengany?

Estic trobant més problemes burocràtics dels que m'esperava, perquè hi ha documents que encara no s'han pogut firmar per la quantitat de passos previs que calen. Sí que noto que la gent em busca molt més que fins ara, i això que jo ja era a l'Ajuntament! S'han disparat les trucades d'empresaris i veïns per demanar-me reunions, i he d'anar buscant forats a l'agenda. Suposo que és normal, però ho he notat ràpid.

Quines inquietuds tenen?

Són demandes de fa temps i que ara et recorden aprofitant que hi ha hagut el canvi d'alcalde per veure si es poden anar concretant.

Per exemple?

Eliminar la circulació en alguns carrers del nucli antic i la plaça Vella i trobar aparcaments alternatius. Són temes amb què ja s'està treballant però que no es poden resoldre a curt termini. Les empreses també tenen demandes de millores i manteniment del polígon, o volen saber si hi haurà modificacions en les ordenances, de taxes que els afecten... Tot i que hi ha hagut canvi d'alcalde, les línies d'actuació no han de variar gaire, però és normal que tinguin inquietuds.

Què creu que és el més complicat a què s'haurà d'enfrontar com a alcalde?

Un dels principals reptes i que no serà fàcil és aconseguir la participació real de la població i desprendre'ns una mica del poder que se'ns atorga als polítics. És important que fem un exercici de transparència i que activem encara més eines de participació.

En què es tradueix això?

L'any passat vam començar amb els pressupostos participatius, i passat l'estiu volem reactivar les assemblees obertes a tots els veïns iniciades l'any passat. Les hem de continuar fent, i aconseguir que creixin, consolidar-les i que la gent s'ho cregui. A més, volem instaurar consells temàtics, també oberts a tothom però pensats per a col·lectius que ja treballen en les àrees concretes. La intenció és traslladar els resultats d'aquestes propostes a les assemblees obertes i intentar encaixar les decisions en els pressupostos. Ho volem arrencar aviat perquè l'objectiu és haver aprovat els pressupostos entre desembre i gener.

Vostè va demanar a Candàliga que sempre tingués el telèfon a punt. Li ha hagut de trucar?

Sí, un parell o tres de vegades. Per exemple, el dia que un llamp ens va deixar sense cobertura ni telefonia a l'ajuntament i l'entorn, li vaig demanar on havia de trucar per demanar que ens ho solucionessin. Ja havíem fet alguns traspassos, però encara hi ha coses que no sé a quin calaix són. He de dir que m'ho ha deixat molt fàcil.

ERC va prometre fidelitat però va demanar a la CUP rebre el mateix tracte que van tenir ells amb vostès quan eren a l'alcaldia. Es manté la bona sintonia?

Les dinàmiques entre els dos grups no haurien de canviar.

L'equilibri de forces és el mateix, però ara la CUP té l'alcaldia. Es notarà aquest segell?

El que s'ha de notar és aquest nivell de transparència màxima que volem aconseguir. També tenim clar que hi ha temes de municipi que s'han de tractar pensant a llarg termini, i que per tant requereixen trobades amb l'oposició. Per exemple, en la lluita contra els incendis, o de cara a demanar a la Diputació que ens ajudi a preparar un pre-POUM. Són coses que van més enllà de la gestió del dia a dia que és bo compartir-les i discutir-les entre tots.

En aquests 2 anys, s'ha fet tot el que la CUP esperava, o haurien prioritzat altres qüestions?

En general penso que s'ha fet molt bona feina i hi ha hagut molta dedicació per part dels regidors. I això s'acaba notant, no només en el dia a dia, sinó també en el treball de planificació de futur, que precisament és una qüestió que a Artés fins ara no havia estat gaire ben treballada.

Què l'ha decebut?

El funcionament de l'administració, amb uns tràmits que ho alenteixen tot. I a nivell administratiu, l'Ajuntament d'Artés és reduït. El poble hauria d'haver augmentat el personal quan podia fer-ho, perquè ara en tenim prohibida la contractació. Els treballadors es fan un fart de treballar i no donen l'abast. Però el problema no és només de l'Ajuntament. Artés té un pla de mobilitat del 2006 que mai s'ha portat a la pràctica. A començament del mandat vam demanar a la Diputació que ens l'actualitzés, i encara no el tenim. Esperem que ens arribi per prendre mesures que tothom veu evidents, però preferim no actuar fins que no tinguem el pla definit.

Què creu que hi haurà temps de fer en aquests dos anys?

A nivell de mobilitat hem de crear més zones per a vianants, perquè entenem que això també fomenta el comerç local. Ja tenim algun projecte a punt, com és fer el carrer Jardí per a vianants, i esperarem el pla de mobilitat per veure què més fem de cara als propers pressupostos participatius.

I més enllà de la mobilitat?

Amb el Consell Comarcal i la Diputació estudiem la viabilitat d'un servei funerari municipal o comarcal, que permetria oferir-lo sense necessitat d'obtenir beneficis, i això repercutiria favorablement en el ciutadà. El dubte és veure si seria viable només a nivell d'Artés o si ens hauríem d'ajuntar uns quants municipis. Això a banda de les traves legals, perquè l'estat espanyol no permet aquest tipus d'operació, però confiem que un estat nou ens hi ajudi.

Hi ha la intenció de municipalitzar algun altre servei?

La gestió de l'aigua. El contracte amb Sorea, que ens fa el subministrament en alta, és prorrogat perquè es va esgotar el 2011, i ara hem de veure si fem concurs per a una nova concessió o la possibilitat de crear una empresa pròpia. A nivell comarcal també s'està mirant si l'Ajuntament d'Artés i altres poden ser copropietaris d'Aigües de Manresa i d'aquesta manera formar part del seu entramat i municipalitzar el servei. S'hauria de solucionar aquest mandat.

També hi ha pendent construir el dipòsit de la Paloma...

S'ha de fer perquè hi ha zones del poble on la pressió de l'aigua no és òptima, i això ho solucionaria. S'han restablert els contactes amb l'ACA per actuar-hi definitivament, i es preveu per al 2018.

Altres prioritats?

Anar millorant el clavegueram, per exemple. Però no hi ha grans obres previstes per fer aquests dos anys, sinó que també destinarem diners i subvencions en l'àmbit social. Ens convé no tanta obra i no tant totxo, i més atenció a les persones. S'han de fer obres, però més en la línia d'anar adequant espais que ja tenim.

Ara estarà dos anys a l'alcaldia, però n'acabaran sent vuit a l'Ajuntament. Es tornarà a presentar?

A nivell de municipis petits, i si l'assemblea local ho considera, la CUP permet encapçalar les llistes 3 mandats seguits, però l'assemblea local d'Artés és prou forta perquè hi hagi altres persones per anar al capdavant a les properes eleccions.

Ja preparen el relleu, doncs?

Encara no. No sabem si les eleccions seran el 2019 perquè no sabem si s'hauran de fer coincidir les eleccions d'un estat català amb les de l'estat espanyol. Hi ha moltes coses en l'aire.