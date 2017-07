L'ABIC de Moià s'uneix a un programa de digitalització per promoure el comerç

L'Agrupació de Botiguers i Comerciants de Moià i la Fundació puntCAT han signat un conveni de col·laboració perquè els comerços que ho vulguin puguin acollir-se al programa comerçlocal.cat (fins al 10 de juliol), amb què se'ls ajudarà a crear la seva pàgina web i a tenir presència digital.

A través d'aquesta campanya, la fundació posa el seu coneixement i experiència al servei del petit comerç d'àmbit local, tenint en compte que, segons els darrers estudis, només 3 de cada 10 empreses catalanes de menys de 10 treballadors té lloc web, ja sigui per manca de temps, de recursos, o per desconeixement de les eines per fer-la.

Els comerços interessats poden concertar visita trucant al telèfon gratuït 900 866 192, a través de la web www.comerçlocal.cat, o escrivint un correu a l'adreça info@comerçlocal.cat.