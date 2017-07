Una multitud celebra el carnaval en ple estiu a Sallent

Els carrers de Sallent s'han omplert avui de persones, sobretot joves, que han volgut celebrar per segona vegada aquest any el carnaval. La temperatura no té res a veure amb la que es registra al febrer, però les ganes de transgredir i passar-ho bé són les mateixes.

De crítica política poca. La gresca ha començat passades les 7 de la tarda i fins a la nit la música de les xarangues estarà animant la particular rua estiuenca.