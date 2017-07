Prou Sal escenifica un funeral per la continuïtat dels abocaments al Cogulló

Volien fer un vermut totalment festiu, però al final una trentena d´ecologistes de l´entitat Prou Sal han acabat escenificant un funeral com a resposta a la decisió del jutge sobre els abocaments al Cogulló. Iberpotash hi podrà continuar abocant un any més, període que es pot allargar fins al juny del 2019. Els activistes han començat el seguici fúnebre a la colònia de La Botjosa, a tocar de les instal·lacions mineres, i han anat pujant pel camí que porta fins al Cogulló.

En una caixa negra que representava un taüt hi havia cintes amb paraules com «aigua», «sentit comú», «territori» o «bon govern». Els ecologistes afirmaven que enterraven tots aquests conceptes. Un noi encaputxat i que portava una dalla representava la mort i acompanyava la resta de membres. Al final, el vermut s'ha acabat celebrant però lamentant que s´ha perdut un moment crucial de la lluita per acabar amb els abocaments salins.

«Dubtem que en any se solucioni i Iberpotash pugui portar la producció a Súria», afirma Jordi Iborra, membre de Prou Sal. «És una vergonya també perquè en el Parlament tots els partits, menys la CUP, van donar suport a l´empresa. Per tot això estem tristos. Ens estem carregant el futur del país, però la nostra lluita no acaba i ara intentem conscienciar les poblacions que hi ha riu Llobregat abaix», explica.