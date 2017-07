Sant Fruitós netejarà les parcel·les de qui no ho faci i carregarà el cost al propietari

L'Ajuntament de Sant Fruitós assumirà la neteja de les parcel·les del municipi on el propietari no hagi actuat, però li carregarà la taxa corresponent per la feina feta. El govern municipal es vol assegurar de tenir completament nets els solars el 15 de juny, i en aquells casos en què un mes abans encara no ho estiguin, actuarà per compte propi.

L'Ajuntament està preparant una modificació de l'ordenança reguladora dels terrenys perquè inclogui aquesta obligatorietat, que respon a l'objectiu de garantir la seguretat dels ciutadans davant el risc d'incendi que hi ha cada estiu en un municipi amb molt habitatge dispers per la quantitat d'urbanitzacions que hi ha.

L'actual ordenança ja preveu el deure dels propietaris de mantenir netes les seves parcel·les urbanes, forestals i agrícoles, però n'hi ha que no compleixen tot i rebre els corresponents avisos per part de l'Ajuntament. Amb la modificació, s'establirà l'obligatorietat de tenir netes les parcel·les abans del 15 de maig, i en cas que el propietari no hagi actuat correctament, serà el consistori qui encarregarà la neteja però aplicant directament al propietari la taxa corresponent en funció dels metres quadrats d'espai i del tipus de sòl, segons si és urbà, rústic o forestal. Pel que fa als terrenys agrícoles, el període d'obligatorietat podrà variar segons la collita, però sempre es donarà 10 dies de marge un cop finalitzi la sega.

Amb aquesta nova mesura més explícita, el consistori preveu poder actuar amb més rapidesa i resolució, i garantir que abans del 15 de juny tots els terrenys dels propietaris incomplidors també estiguin nets, i haver girat tots els rebuts amb l'import que s'haurà de pagar.