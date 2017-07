Sant Salvador es planteja canvis en el bus a Manresa els diumenges si no s'utilitza més

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola posa en qüestió el futur del servei de bus entre aquesta població i Manresa els diumenges i festius per la poca demanda que té. De moment, no es planteja canvis ni l'eliminació de trajectes, però sí que en podria aplicar més a llarg termini si no s'incrementa el nombre d'usuaris de la línia.

Les dades contrasten amb les perspectives inicials, tenint en compte que el servei ampliat es va instaurar fa poc més d'un any, precisament per la demanda que hi havia per part de veïns, que volien més freqüència per anar i venir de Manresa. En concret, el març del 2016 l'Ajuntament aconseguia el permís de la direcció general de Transports Públics de la Generalitat per a l'ampliació, que feia dos anys que demanava.

Els trajectes es van ampliar a cada hora entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre sortint des de l'estació d'autobusos de Manresa; i a cada hora entre 2/4 de 6 de la tarda i 2/4 de 10 del vespre des de l'avinguda de la Generalitat de Sant Salvador. El trajecte enllaça diferents nuclis del municipi, com Salelles, el Calvet i Guardiola, amb Manresa, on també es fa parada a l'estació de la Renfe perquè els usuaris puguin enllaçar amb el tren.