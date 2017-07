Sallent es 'disfressa' en ple estiu pel carnaval de juliol

Les temperatures són totalment diferents, però hi ha les mateixes ganes de passar-s'ho bé. Els carrers del nucli històric de Sallent es van omplir ahir al vespre de persones, sobretot joves, que no en van tenir prou de disfressar-se al carnaval del febrer i ahir van decidir tornar a transgredir i fer festa en la versió estiuenca del carnestoltes que organitza cada any aquest municipi del Bages.

Centenars de persones van participar-hi, tot i que la rua no és tan multitudinària com a la clàssica d'hivern. I és que aquesta població acull habitualment una de les celebracions de carnestoltes més importants del Bages. Tot i així, l'ambient era tan festiu com fa uns mesos, i la música de les xarangues que hi participaven també animava tots els que hi van assistir a ritme de les caçons comercials que més sonen darrerament.

Tot i que al carnaval d'hivern no es va veure entre els grups participants cap crítica ferotge contra els polítics, ahir encara n'hi va haver menys. Només una colla anava disfressada de militants del PP, amb vestits de color blau, i portaven una petita carrossa que simulava ser la seu del partit, que portava enganxat un cartell en què es podia llegir «embargada». Les disfresses també eren diferents, i hi predominaven les que no requerien gaire roba, per aguantar més bé les temperatures d'aquesta època de l'any. Hi havia un grup que es posava a la pell de membres d'un exèrcit d'elit amb els pantalons militars i l'arma a la mà, però també s'hi podien veure hippies, membre dels marines, indis americans, africans, hawaians i fins i tot n'hi havia que anaven preparats per anar a la piscina amb un flotador de nen petit a la cintura. La rua és l'acte més esperat del carnaval. A la nit, en tancar l'edició, encara s'havia de celebrar el ball de disfresses. El carnaval d'estiu arriba al seu punt final avui a la tarda, amb una cloenda de gala a la plaça de la Pau.