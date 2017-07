Sant Fruitós de Bagesviu una concorregudafesta major d'estiu

Sant Fruitós de Bages ha viscut durant tota una setmana una concorreguda festa major d'estiu. El programa de la festa ha tingut una gran varietat d'actes tant per als més petits com per als joves i els grans, que han tingut com a escenaris principals la pista del Bosquet i el Cobert de la Màquina de Batre.

En el programa han destacat espectacles infantils, i altres activitats com el correaigua, la banyada nocturna solidària, la Holi Party, la festa andalusa, l'espectacle La boca de l'infern -que ha anat a càrrec de la colla de diables Asmodaincs i Goliaters–, trobada de grups de percussió, sardanes, concerts de Gossos i Séptimo A, i balls amb la Banda del Drac i Orquestra Rosaleda i cinema.

Avui, dilluns, és festa local, i es clourà el programa festiu amb la Festa Jove, que farà una gimcana marrana amb proves d' Humor Amarillo, que tindrà lloc a l'aparcament del pavelló municipal a les 6 de la tarda. A les 10 del vespre, a la pista del Bosquet hi haurà teatre-humor, amb l'espectacle Tributo a Pepe Rubianes.