Mor l'exalcalde de Monistrol de Montserrat Pere Lladós

Monistrol de Montserrat ha perdut qui va ser el segon alcalde de la democràcia, Pere Lladós Vela, que ha mort aquest dilluns a l'edat de 86 anys. Lladós va concórrer a les primeres eleccions, el 1979, integrat en una llista independent que en aquells moments estava encapçalada per qui també havia estat l'últim batlle predemocràtic, Joan Borrell Creus. Aquesta formació independent va obtenir la majoria absoluta (sis dels onze regidors del consistori),la qual cosa va fer que Lladós tingués ja responsabilitats de govern des del primer mandat.I ja cap al final d'aquella mateixa legislatura va agafar l'alcaldia, ja que Joan Borrell va morir sobtadament i Pere Lladós va ser la persona escollida per substituir-lo.

A les eleccions següents, les del 1983, la candidatura independent es va tornar a presentar i, en aquesta ocasió, va ser el mateix Lladós qui la va encapçalar per revalidar l'alcaldia. Tot i perdre la majoria absoluta, aquesta llista va tornar a ser la més votada (van passar de sis a cinc regidors). Un pacte amb CiU (que havia obtingut tres representants) va permetre els independents continuar al govern, i a Pere Lladós seguir com a alcalde, càrrec que va mantenir fins al final del mandat. A les següents eleccions, ni la llista independent ni Lladós ja no es van tornar a presentar, i aquest va deixar la política municipal.

De la seva etapa com a alcalde destaca la inauguració de l'edifici de la llar d'avis, local que encara avui es manté actiu. Persones properes en destaquen la "bonhomia" i que com a batlle li va tocar sobretot treballar per "la transició política entre l'etapa predemocràtica i les noves estructures de partits polítics", que sobretot es van consolidar plenament a Monistrol a partir de les eleccions del 1987.

El funeral per Pere Lladós es fa aquest dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Monistrol de Montserrat.