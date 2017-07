Castellgalí acull avui una reunió de municipis de Catalunya amb patrimoni ignasià

Castellgalí celebra avui una reunió de municipis ignasians de Catalunya per mostrar als seus representants el patrimoni cultural i històric que es conserva al terme. La trobada tindrà lloc al Casal Cultural. És previst que a la reunió hi acudeixin una vintena de persones, alcaldes, regidors i tècnics representants dels municipis del territori català per on passa el Camí Ignasià. Serà una jornada de treball que es completarà amb una visita al Museu de Castellgalí i al refugi de pelegrins. La presentació de la sessió anirà a càrrec de l'alcalde de Manresa, president de la comissió de seguiment del conveni d'ens i municipis catalans del Camí Ignasià.