Sallent obre el període de sol·licitud d'ajuts per al pagament de l'IBI

L´Ajuntament de Sallent mantindrà obert fins al proper 4 d´agost el període de sol·licitud d´ajuts sobre l´Impost de Béns Immobles adreçat a les famílies amb pocs recursos econòmics. Les instàncies es poden presentar al Registre General de l´Ajuntament, acompanyades de la documentació acreditativa.

Poden optar als ajuts totes les persones que estiguin empadronades al municipi com a mínim en l´últim any. L´habitatge ha de tenir un valor cadastral inferior als 70.000 euros, i el conjunt dels ingressos bruts del sol·licitant i dels majors d´edat que visquin amb ell han de ser iguals o inferiors al barem obtingut per l´indicador de renda de suficiència de Catalunya pel coeficient multiplicador que depèn de la quantitat d´inquilins. També s´exigeix estar al corrent del pagament de tots els tributs amb l´Ajuntament, l´Agència Tributària i la Seguretat Social.

A l´hora de concedir els ajuts, l´Ajuntament establirà el percentatge en funció de la dotació pressupostària que hi hagi en aquell moment, i serà el mateix per a tots els beneficiaris.