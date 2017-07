Artés vol resoldre aquest mandat el seu futur lligam amb el Casal Artesenc

L'Ajuntament d'Artés vol tenir resolta definitivament la seva futura vinculació amb el Casal Artesenc, propietat del Bisbat de Vic, abans no s'acabi el mandat. L'equipament, que havia servit durant dècades com a teatre i com a espai per a entitats, fa més de 5 anys que és tancat perquè no compleix cap mesura de seguretat, però el consistori no hi pot intervenir perquè no és municipal, i és per això que insistirà al bisbat que li faci la donació directa, o una cessió llarga, de com a mínim 50 anys.

Seria l'últim intent de negociació per part de l'Ajuntament, que només amb aquestes condicions, i amb consulta prèvia als veïns, s'avindria a assumir-ne la rehabilitació, que permetria reobrir el local. Al poble n'hi ha ganes, en part «per una qüestió sentimental de moltes entitats que l'han utilitzat i hi han fet teatre», explica l'alcalde, Ernest Clotet, «però l'edifici té problemes i requereix una intervenció important que només podríem valorar amb una donació o amb una cessió que fos òptima per a l'Ajuntament».

D'altra banda, la regidora de Cultura, Eli Carracedo, recorda que en diverses ocasions ja s'ha parlat sense èxit amb el bisbat. Ja en el mandat anterior, l'aleshores alcalde Josep Candàliga i la regidora Maria Àngels Crusellas havien mantingut reunions amb el bisbat, «però eren trobades de caire polític, i ara ho volem demanar a nivell de poble», confiant que això doni més bons resutats que fins ara.

Per aquest motiu s'ha creat una comissió amb entitats i veïns que ja s'ha anat trobant per encarar la qüestió del Casal Artesenc, i passat l'estiu s'ha de tornar a reunir per posar fil a l'agulla i concertar una reunió amb el Bisbat abans d'acabar l'any. «És l'últim cartutx que ens queda» perquè el Casal Artesenc pugui esdevenir definitivament un espai d'ús municipal (i no forçosament cultural), apunta Carracedo, però tot dependrà de la predisposició del bisbat. Si l'oferta convenç la comissió, l'Ajuntament inclourà una proposta d'actuació al Casal Artesenc en els pressupostos participatius del 2018, entenent que seria una manera de consultar els veïns «i que a partir d'aquí el poble decideixi» sobre el futur d'aquest equipament.



Més de 5 anys en desús

El Casal Artesenc va haver de tancar portes l'any 2012 pel risc imminent que presentava a causa de les seves deficiències estructurals. L'edifici «està molt deteriorat», diu Carracedo, però l'Ajuntament no hi ha pogut intervenir perquè es tracta d'una propietat privada, i fins a dia d'avui el bisbat tampoc no hi ha fet cap actuació de millora. De tota manera, i acabin com acabin les negociacions entre l'Ajuntament i el bisbat, «alguna cosa hauran de fer, perquè qualsevol dia en podria caure un tros», diu la regidora.

Anteriorment, el Casal Artesenc havia servit com a sala de teatre de petit format, i com a seu de nombroses entitats, des de Teatre Nei, fins a l'esplai el Cep, el grup de country, l'esbart, les escoles i la UBIC, de les quals només l'associació Barçamics encara en fa ús, d'una petita part a la zona externa de l'edifici.

De la gestió, se'n cuidava l'Associació Cultural Casal Artesenc, que no pagava cap lloguer, i a canvi es cuidava de fer-ne el manteniment. Però el tancament del local va obligar a traslladar totes les funcions de teatre que es fan a Artés a la Sala 2 de Gener de Cal Sitjes. El problema, diu l'alcalde, és que «és una sala molt gran, no gaire apta per a obres de petit format», i a més a més no té prou pendent.

D'altra banda, no s'ha fet un càlcul detallat de quant costaria rehabilitar el Casal Artesenc i dotar-lo de les mesures de seguretat adients, però seria una inversió «important», perquè, a banda de la pròpia estructura, no té uns accessos adequats als vestidors, el sostre de l'escenari no està en bones condicions i la caixa escènica és massa petita, entre altres qüestions.