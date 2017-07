El barri de Viserta de Monistrol troba pistes de les seves festes centenàries

El carrer de Viserta de Monistrol de Montserrat té unes festes singulars –les d'enguany se celebren aquest cap de setmana– perquè és sabut que el seu origen és més que centenari i que pràcticament s'han celebrat sense inter-rupció, malgrat que sempre han estat els mateixos veïns els que l'han fet possible. Fins i tot tenen gegants propis, una de la seixantena de parelles que es conserven a Catalunya construïdes fa més d'un segle.

Ara, les festes de Viserta han reforçat el seu caràcter centenari després d'una troballa a l'arxiu parroquial. Es tracta del registre d'un pagament de l'any 1834 per a un dels actes de la celebració, que deixa constància escrita que, com a mínim en aquella data, ja es feien. El document el va localitzar un dels integrants de l'entitat veïnal organitzadora, Joan Pozo Marcet, i, curiosament, aquell pagament el signava un avantpassat seu, Joan Marcet, que aquell 1834 era quatrer.

Els quatrers, detalla Pozo, eren els que recollien els diners que donaven els veïns i organitzaven la festa del barri, i aquell document deixava constància del pagament a la Comunitat de Preveres per unes completes que van cantar el vespre de la festivitat. I remarca que en un llibre que es va editar els anys 80 sobre els gegants i les festes de Viserta es deia que, tot i que no es disposava de documentació antiga, es creia que ja se celebraven al principi del segle XIX. «Per això és important aquest rebut, perquè fins ara no teníem cap referència documental que ens situés en aquestes dates», destaca Joan Pozo, que afegeix que tot fa pensar que eren força anteriors a aquell any, perquè «anota aquestes completes com una despesa gens extraordinària, pel que es dedueix que segurament aquestes festes ja fes uns quants anys que es realitzaven». Tanmateix, Pozo també incideix en el fet que «a causa del saqueig i la crema de documentació de l'Arxiu Parroquial l'any 1936 ens és gairebé impossible rescatar més dades fins que no surti casualment a la llum algun altre document com aquest que ens ha permès datar la festa i l'existència de quatrers al començament del segle XIX i alhora també ens ha fet descobrir que antigament la festa incloïa la celebració d'unes completes, com per Sant Sebastià». Els gegants, que són propietat dels veïns del carrer de Viserta, es van estrenar el 16 de juny del 1914.

Enguany, les Festes de Viserta se celebren aquest cap de setmana. Dissabte hi ha la passada dels capgrossos del carrer Manresa, jocs de cucanya, un espectacle de màgia, sardinada i ball de nit.

Diumenge al matí hi haurà xocolatada i la passada que realitzen els veïns, precedits pels gegants, per assistir a missa. A la passada assisteixen també els quatrers (que són els administradors de la festa) i els nens que porten els pans beneïts, postres típiques de la festivitat. Després reprendrà la passada fins a la plaça de la cabanya, on ballaran els gegants i els quatrers. A la tarda hi haurà la trobada de gegants amb colles d'arreu de Catalunya