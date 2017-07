Castellbell estrena circuïts marcats amb calories cremades

Castellbell ha estrenat aquest dijous el primer cartell senyalitzador d´uns itineraris a peu que indiquen el recorregut no en distància, sinó en quantitat de calories que es cremen. És el primer municipi de Catalunya on s´implanta aquesta iniciativa dins del projecte ´Walking is good´ (caminar és bo), i a tot l´estat és el segon, després de Valladolid. Un pla en què hi ha implicat el promotor del projecte, l´emprenedor Javi del Rio, l´Ajuntament i també el centre d´assistència primària (CAP), ja que un element clau és que el personal mèdic receptarà caminades als seus pacients, basant-se en aquests itineraris, com a eina preventiva de malalties.

El que aquest dijous s´ha presentat i descobert és el primer dels panells informatius, instal.lat en el que s´ha anomenat el punt zero de calories, just davant del CAP. Aquest cartell inicial marca les calories (un total de 68) que es cremen en el tram comprès entre els barris del Borràs (on està instal.lat) i el del Burés.

Durant els propers mesos se senyalitzarà la resta del circuit, que continuarà cap al nucli del Vilar, passarà per la Bauma i tornarà al Borràs, davant del centre d´atenció primària. Si es completa el recorregut es calcula que la crema de calories és de 275. El càlcul està fet sobre una velocitat de caminada de 5 quilòmetres per hora.

Un cop se senyalitzi el circuit, l´Ajuntament de Castelbell organitzarà una caminada popular perquè tots els veïns coneguin el circuit i els avantatges que comporta en matèria de salut. La idea serà sumar totes les calories cremades en aquella jornada per part de tots els participants i convertir-les en un donatiu benèfic per lluitar contra el càncer.