Sallent obre les sol·licituds d'ajut per poder pagar l'IBI

L'Ajuntament de Sallent ha obert el període per sol·licitar l'ajut sobre l'IBI per a persones amb pocs recursos . Les instàncies es poden presentar juntament amb la documentació acreditativa fins al 4 d'agost. Per poder presentar-se als ajuts s'ha d'estar empadronat a Sallent amb una antiguitat mínima d'un any, l'habitatge ha de tenir un valor cadastral inferior a 70.000 euros i s'ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries. El sol·licitant no pot constar com a contribuent per cap altre immoble. Els ingressos bruts del sol·licitant i dels majors d'edat que visquin amb ell hauran de ser iguals o inferiors al barem obtingut per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya.