Santpedor rep una desena de propostes per projectar la reforma de cal Clarassó

L'Ajuntament de Santpedor ha rebut 10 propostes per a la redacció del projecte de rehabilitació de l'edifici de cal Clarassó i del seu entorn, el projecte urbanístic i social que es preveu més rellevant d'aquesta legislatura. Ahir al migdia es va obrir el primer dels dos sobres que han presentat els licitadors. Totes deu propostes han estat acceptades després de comprovar que es garantia el secret en no haver-hi cap referència a l'empresa que hi ha al darrere dels lemes que s'han usat per concórrer a la licitació del projecte i que a més totes les propostes tenien la informació requerida. En un termini de 15 dies s'obrirà el segon sobre. A final de mes se sabrà quina proposta tira endavant i redacta el projecte. Cal Clarassó ocupa prop de 1.000 metres quadrats amb un edifici principal, el de l'antiga fàbrica tèxtil. Al mateix recinte hi ha també una petita capella de planta quadrada, un pou i una xemeneia de vapor que produïa el treball dels telers.