Súria enceta avui dotze dies seguits de festa major, amb la música de protagonista

Súria s'endinsa a partir d'avui en els actes de la seva festa major, amb propostes variades tots els dies fins al 18 de juliol, tot i que el plat fort del programa es reserva per al cap de setmana que ve, amb la música dels balls i els concerts com a gran protagonista.

L'organització manté els actes emblemàtics i tradicionals, com les Tocades davant de l'ajuntament, la sardinada i el cinema a la fresca d'aquest diumenge, el concurs de pintura ràpida i les benediccions de Sant Cristòfol. Com a novetats, introduirà la instal·lació d'un supertobogan gegant a l'avinguda del Cardener, el dissabte 15 de juliol al matí i a la tarda, i la recuperació del Ràpid Tram de Motos, aquest dissabte, 8 de juliol.

La música tindrà un paper destacat, amb diverses propostes com la ballada de swing d'aquest dissabte al vespre, seguida d'un concert coral i una festa amb DJ locals. També hi haurà havaneres, sardanes, concerts de nit per a joves al llarg del proper cap de setmana, i concerts i balls d'orquestra. També l'esport tindrà una presència destacada, i, d'altra banda, els infants i adolescents també podran gaudir d'una àmplia oferta, des de la festa Holi prevista per a demà, fins a tallers i espectacles infantils de clowns i escuma, i els tradicionals inflables.



Gegants, castells i foc

Els actes centrals i alguns dels més tradicionals de la festa es concentraran del 15 al 17 de juliol. El dissabte 15 hi haurà una jornada castellera amb els Salats de Súria, i el diumenge es despertarà amb les matinades dels grallers i geganters del Poble Vell, seguides de la galejada trabucaire, i d'una cercavila amb totes les colles de gegants, i també amb els bastoners i els castellers. Finalment, dilluns a les 11 de la nit (i no a les 12 com diu el programa imprès) hi haurà el castell de focs.