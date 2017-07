Territori i Sostenibilitat licita les obres de millora a la travessera de Castellgalí

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat obres de millora de la seguretat viària a la travessera de Castellgalí i en diversos punts de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa, amb l'obertura de la licitació dels treballs, per un import d'uns 520.000 euros. Es preveu que aquesta actuació s'iniciï durant l'últim trimestre d'enguany i tingui una durada de dos mesos.

L'obra complementa l'actuació que el Departament va finalitzar l'any passat d'instal·lació d'una nova barrera de separació entre els sentits de circulació per evitar xocs frontals i que va comptar amb una inversió de 4 milions d'euros. Els treballs que ara es liciten se centraran sobretot en la travessera de Castellgalí, sobre la qual no es va actuar llavors, i també inclouen millores localitzades a la C-55 des de Manresa a Castellbell i el Vilar.

En concret, les tasques previstes a la travessera de Castellgalí són:



Estesa d'una nova capa de paviment

Implementació d'un zebrat central de separació entre sentits de la circulació per millorar la seguretat viària. Aquesta actuació comportarà l'estretament dels carrils, que passaran dels 3,5 actuals a 3,2 metres d'amplada

Formació de 30 metres de cuneta formigonada i conversió a cuneta remuntable de 30 metres més.

Disposició d'una barrera de formigó per millorar la seguretat a l'entorn de l'estrep d'un pas superior existent

Instal·lació de canalització per a telecomunicacions per donar continuïtat a l'existent fora de la travessera.



A més de les actuacions a la travessera, es preveu la instal·lació d'un sistema de protecció per a motoristes a la part exterior de diferents trams de la barrera metàl·lica existent de separació de sentit. L'obra durà a terme la formació d'un apartador de 5,5 metres d'amplada per a facilitar la parada de vehicles en cas d'incidència, en un tram de 50 metres de longitud a la C-55 a prop de l'entrada del nucli urbà. També es preveu condicionar un camí que discorre en una zona boscosa als marges de la carretera en uns 200 metres, també al terme de Castellgalí, per tal d'integrar-lo al recorregut del camí ignasià. Finalment, s'inclourà la formació de trams de cuneta i la millora de diversos trams de barreres de seguretat.