Instal.laran proteccions a la mitjana de la C-58

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat portarà a terme la instal·lació de faldons per millorar la protecció dels motoristes a la carretera C-58 entre Castellbell i el Vilar i Vacarisses. De moment ha iniciat el procés de licitació de les obres, que tenen un pressupost d'uns 202.000 euros. Es preveu començar els treballs durant l´últim trimestre d´aquest any, amb un termini d´execució d´un mes.

L´actuació que ara es licita complementarà l´obra de seguretat viària que el departament va concloure l´any passat en aquest tram de la C-58 d´uns 7,5 quilòmetres de longitud. Obres que essencialment van consistir en instal.lar una mitjana de separació entre els dos sentits de la marxa (com anteriorment ja s'havia fet a la C-55), i que va suposar una inversió de 3,2 milions d'euros. El que es farà properament és col·locar faldons als trams de barrera central metàl·lica que es van instal·lar llavors per reforçar la separació dels sentits de la circulació i evitar xocs frontals, així com en diversos trams de barreres laterals.

Els faldons contribueixen a repartir la pressió en cas de xoc d'un motorista contra els suports de les barreres, fet que redueix les possibilitats de patir talls o lesions greus a les extremitats. Aquests elements metàl·lics es disposen a sota de la barrera, protegint-ne els suports i impedint l'impacte directe.