Un pregó fet per veïns obre quatre dies de festa a Sant Vicenç

Sant Vicenç de Castellet dóna avui el tret de sortida a la festa major, que arrencarà a les 8 del vespre a l'Ateneu amb un pregó més popular que mai, perquè és a càrrec dels veïns que han participat en l'exposició Orgullos@s de SVC.

El pregó donarà pas a la proclamació de la pubilla i l'hereu, i a les 11 començarà el correfoc La Llegenda de Castellet, que amplia pirotècnia. La nit s'acomiadarà amb un concert amb Doctor Prats i la música del DJ Cris.

Demà, la festa donarà pas a l'esport i el ball, amb natació, country, dansa i sardanes, i a la nit hi haurà concert i ball amb Junior's Orquestra. Diumenge serà el torn per a les puntaires i la 23a trobada de gegants, amb 12 colles convidades. A la tarda, l'Encierro Pamplonica tindrà un recorregut ampliat des de la plaça de l'Ajuntament fins a la plaça de Clavé, i al vespre hi haurà un concert rociero, botifarrada i ouferrada, i un espectacle d'humor i màgia.

La festa s'acomiadarà dilluns amb activitats infantils al matí i una festa Holi Dolly a la tarda. El plat fort arribarà a 2/4 d'11 de la nit, amb el castell de focs, que estrena ubicació, al final de tot del carrer Via Augusta. En acabat, havaneres i un espectacle final.



Medalla a títol pòstum

La festa major també inclou el lliurament de la medalla de Sant Vicenç 2017,enguany a títol pòstum. L'Ajuntament reconeixerà la figura de Manuel Garcia Yugüero, Mana, l'agent de policia que va morir l'agost de l'any passat d'un ictus mentre estava de servei. Es es farà demà a les 12, a l'auditori.