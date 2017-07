Els premis de la campanya dels Barris Antics, pròleg a la Festa Major de Súria

El lliurament dels premis de la campanya 'Barris Antics. Molt per descobrir, molt per oferir' va posar el pròleg al primer cap de setmana de la Festa Major de Súria, que tindrà actes musicals, infantils, juvenils i esportius. Les primeres activitats del programa van ser la tirada esportiva i una caminada nocturna a Puig de Sants.

L'acte de lliurament dels premis de la campanya comercial dels Barris Antics va tenir lloc dijous 6 de juliol al saló de sessions de la Casa de la Vila. Súria ha participat per segon any consecutiu en aquesta iniciativa d'àmbit català que vol promoure el sector comercial dels nuclis històrics de trenta-quatre ciutats i viles de tot el país. La presència de Súria en aquesta campanya ha estat promoguda de nou per l'àrea de

Promoció Econòmica de l'Ajuntament. Els premis consisteixen en nits d'hotel, espectacles, visites guiades, lots de productes locals i altres atractius. El sorteig va tenir lloc el passat dissabte 1 de juliol.

Els establiments i serveis de la vila adherits a la campanya han estat els següents:

Comestibles Cal Gal, Braseria L'Antiga, Frankfurt Dami, Menjars Kikirikí, Cal Valentines, Perruqueria Sílvia, Iris Supermercat i Oficina de Turisme de Súria. En l'acte de lliurament dels premis, l'alcaldessa accidental, Carme Besa, va agrair la participació de les persones, establiments i serveis que han fet possible l'èxit d'aquesta nova edició de la campanya. Carme Besa va encoratjar el sector comercial dels barris del Poble Vell i Sant Jaume a seguir apostant-hi en els propers anys.

Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Sala, va remarcar que "comprar a Súria té premi", com demostra aquesta campanya que vol promoure el comerç de proximitat. Jordi Sala va afegir que també es tracta d'una "oportunitat" per donar a conèixer la vila, que serà visitada pels guanyadors de la promoció en les altres poblacions participants.

La promoció 'Barris Antics, molt per descobrir, molt per oferir' és impulsada per la xarxa Barris amb Projectes, promoguda per la Generalitat amb l'objectiu de revitalitzar els nuclis històrics i reforçar-los com a punts de referència urbana. La campanya s'emmarca en el Pla de Barris de Catalunya, en el qual també participa Súria. El premi que Súria ha aportat a la campanya és un paquet format per una visita guiada al Poble Vell i al indrets destacats del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central a la vila, una visita guiada a la fàbrica de cervesa La Pirata, un dinar i i un val de descompte de Súria Punt Comercial, i un exemplar del llibre 'Les Caramelles de Súria'.

El programa de la Festa Major de Súria va començar el passat dissabte 1 de juliol amb una nova edició de la Tirada Esportiva organitzada pel Club de Tir Esportiu, i la caminada nocturna a Puig de Sants, organitzada pel Centre Excursionista. La caminada nocturna, una de les novetats de la Festa Major d'enguany, va aplegar més de 130 persones.