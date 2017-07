Territori iniciarà a final d'any obres de millora a la travessera de Castellgalí

La Generalitat preveu iniciar durant l'últim trimestre d'enguany diverses obres de millora pendents a la C-55 entre Cas- tellbell i el Vilar i Manresa, i que concentraran el gruix de les intervencions a la travessera de Cas- tellgalí.

Així ho va anunciar ahir el departament de Territori i Sostenibilitat, que ja ha licitat els treballs per un valor de 520.000 euros. Un cop comencin, duraran dos mesos.

Pel que fa a la travessera de Castellgalí, s'estendrà una nova capa de paviment i també s'implementarà un zebrat central de separació entre sentits de la circulació, que comportarà l'estrenyiment dels carrils, que passaran dels 3,5 metres actuals als 3,2 metres d'amplada.

Igualment, es preveu la formació de 30 metres de cuneta formigonada i la conversió a cuneta remuntable de 30 metres més, a banda de la instal·lació de la canalització per a telecomunicacions que doni continuïtat a l'existent fora de la travessera. Finalment, s'instal·larà una barrera de formigó a l'entorn de l'estrep on hi ha el pas superior.

Fora del nucli urbà de Castell-galí, s'habilitarà un apartador de 5,5 metres d'amplada per facilitar la parada de vehicles en cas d'incidència, en un tram de 50 metres a prop de l'entrada del nucli urbà. També es preveu el condicionament d'un camí que discorre en una zona boscosa als marges de la carretera per integrar-lo al recor-regut del camí ignasià. Finalment, s'inclourà la formació de trams de cuneta i la millora de diversos trams de barreres de seguretat.

Aquestes obres complementen les actuacions que la Generalitat ja va fer l'any passat en altres trams de la C-55 entre Manresa i Castell-bell, i que bàsicament van consistir en la instal·lació d'una nova barrera de formigó que serveix de separació entre els dos sentits de la circulació per evitar xocs frontals. Van disposar d'una inversió de 4 milions d'euros.