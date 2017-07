Afectats per salinitzacions dels runams reclamen prop de 10 milions d'euros

Un total de deu particulars afectats per contaminació d'aigües per la salinització derivada dels runams de les mines de potassa han presentat una reclamació d'indemnització que ascendeix a 9.760.839 euros. Aquesta petició correspon al tràmit d'execució de sentència del procés que es va seguir al Jutjat Penal de Manresa contra tres exdirectius de l'empresa explotadora de les mines (llavors Iberpotash, ara ICL) i que va acabar amb una condemna per delicte ambiental, per al compliment de la qual en feia responsable subsidiària la companyia.

Els deu particulars, representats per l'advocat berguedà Climent Fernández, són afectats per la contaminació per salinització de pous o aqüífers situats dins les seves finques. La petició d'execució de sentència ja ha estat presentada i, segons ha concretat l'advocat dels afectats, fins que no cessi el cessament del perjudici (és a dir, mentre no es doni per resolta la contaminació) «es meriten 137.273,59 euros anuals» per al conjunt de les afectacions.

Aquesta petició és conseqüència de la sentència que el Jutjat Penal de Manresa va dictar el desembre del 2014 –i que va passar a ser ferma el febrer del 2016, quan l'Audiència de Barcelona va resoldre el recurs presentat per la part condemnada–, que considerava provat que l'activitat minera havia causat contaminació per salinització de pous, fonts, torrents, rius i aqüífers del seu entorn i n'ordenava la reparació. En feia responsables directes tres exdirectius que es van asseure al banc dels acusats, però també, de manera subsidiària, l'empresa, a qui ordenava emprendre tot un seguit d'actuacions per rehabilitar totes aquelles aigües que es considerava provat que havien quedat contaminades per les filtracions dels dipòsits de residus de l'explotació.



Santpedor reclama 6 milions



Fins ara, l'Ajuntament de Santpedor era l'única de les parts afectades per la resolució judicial que havia presentat i fet pública una reclamació concreta pels danys ocasionats per la contaminació de les aigües. Tal com ja va informar en el seu moment Regió7, l'Ajuntament santpedorenc va presentar al Jutjat Penal 1 de Manresa una valoració dels danys i perjudicis econòmics causats als espais i béns públics per la contaminació de les aigües subterrànies del poble arran de l'activitat minera d'ICL, que quantificava en més de 6 milions d'euros per l'afectació de la font de les Escales (1,33 milions d'euros) i la incidència de la salinitat al riu d'Or, que passava dels 4,87 milions d'euros.

La sentència del Jutjat Penal de Manresa, que és el motiu d'aquestes reclamacions, condemnava els tres acusats i l'empresa a indemnitzar «solidàriament i subsidiàriament», en concepte de responsabilitat civil, cadascun dels propietaris dels pous i fonts particulars relacionats i l'Ajuntament de Santpedor, titular de la font Gran, «pels perjudicis causats per la pèrdua dels respectius pous i fonts».

A més, se'ls condemnava, també de manera conjunta, a fer-se càrrec del cost econòmic de la recuperació ambiental «fins a l'eliminació de l'elevada salinitat i els compostos orgànics volàtils [elements derivats del procés de tractament del mineral] que presenten les aigües dels pous, aigües que no poden ser destinades al consum humà o del bestiar».

També els requeria, segons deia textualment, que aquesta intervenció inclogués les mesures necessàries per «aturar i paralitzar els vessaments de lixiviats contaminants de les aigües i provinents dels residus salins dipositats en els runams actius de Súria i Sallent, i a prendre totes aquelles mesures de restauració que siguin necessàries per preservar i mantenir l'equilibri ecològic pertorbat, així com assumir el cost econòmic de la recuperació ecològica que suposi el retorn dels valors de salinitat de les aigües que tindrien en condicions naturals i que tenien abans de l'existència dels runams salins de cada un dels pous, fonts, torrents i rius» que es concretaven en la sentència, i que estaven situats als termes municipals de Sallent, Súria, Callús i Santpedor.



Pla presentat per ICL



Per donar compliment a aquesta sentència, ICL va presentar formalment al jutjat un pla d'actuació amb un pressupost estimat d'uns 10 milions d'euros i un termini d'execució de tres anys i mig per garantir la captació de tots els lixiviats a l'entorn dels runams salins i la interceptació de les surgències (afloraments d'aigües) salinitzades, sigui quin sigui el seu origen o causa. A l'espera de la validació del jutge, l'empresa ja ha començat a tirar algunes de les accions previstes dins l'àmbit que és de la seva propietat. Essencialment, la construcció de nous pous i rases de captació i conducció de les aigües salobres.