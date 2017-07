L'escola Pompeu Fabra del Pont tindrà cuina pròpia el curs vinent

El curs vinent l'escola del Pont de Vilomara tindrà cuina pròpia per oferir el servei del menjador escolar. Fins ara, el centre educatiu disposava d'un servei de càtering ofert per l'empresa Eurest Catalunya i, a partir del setembre, els alumnes tindran el menjar acabat de fer gràcies als àpats que elaborarà una cuinera de la mateixa empresa.

Amb l'entrada en funcionament d'aquest espai el que es farà és descarregar una de les cuines centrals de l'empresa, situada a l'institut Castellet (on s'elaboren i subministren els àpats a diverses escoles, entre elles la Pompeu Fabra), ja que ara donava servei a un nombre excessiu d'alumnes. El Consell Comarcal, que gestiona una bona part dels menjadors escolars, va oferir al centre educatiu del Pont la possibilitat de tenir una cuina pròpia. «Quan una cuina central sobrepassa el nombre de menús, una solució és buscar una escola propera que tingui espai per a una cuina en condicions, i l'escola del Pont és oportuna», expliquen fonts del Consell Comarcal.

L'espai de la cuina del centre del Pont és ampli i ja disposa de diverses infraestructures, com una campana extractora, una nevera gran, piques i també rentaplats. Hi manquen, però, alguns aspectes, com ara els fogons.

Fonts del Consell Comarcal han explicat que invetiran 3.600 euros per acabar-la d'equipar, i han assegurat que estarà a punt entre 4 i el 8 de setembre. A banda, el Consell Comarcal invertirà en l'equipament de diverses cuines escolars que gestiona: «hem detectat que hi ha cuines que necessiten afrontar despeses importants». De les escoles que gestiona l'ens comarcal, 5 disposen de cuina pròpia i 25 reben un servei de càtering.

Els menús dels alumnes de l'escola Pompeu Fabra els seguirà fent la mateixa empresa i la matèria primera s'encarregarà als mateixos llocs que proposa el Consell. «La gestió no canviarà, però canviarà la qualitat, ja que els alumnes disposaran d'un plat acabat de cuinar», comenta Montse Puig, directora de l'escola. El preu del menú tampoc no variarà: 6,20 euros al dia. Tot i així, la directora matisa que actualment hi ha molts alumnes amb beques de menjador que cobreixen el 50% del preu i, en alguns casos, el 100%.

«La gratitud que mostren els nens per la meva feina és una satisfacció», explica Isabel Pérez, la que serà la cuinera de l'escola. De fet, la directora del centre remarca que l'espai del menjador pot ser un lloc per aprendre valors. A l'escola del Pont, les monitores de menjador van tenir la idea de situar els alumnes grans i petits intercalats a l'hora de menjar. D'aquesta manera, els grans ajuden a menjar els petits. Montse Puig assegura que també aprenen altres qüestions més pràctiques, com saber fer servir un ganivet o bé distingir què es llença a cada contenidor. «No totes les famílies tenen la sort de tenir hàbits alimentaris ordenats, i el menjador escolar és un lloc on aprenen a menjar de forma ordenada», comenta Puig.

L'actual escola del Pont es va inaugurar l'any 1992 i ja disposava d'una sala per a la cuina, però en aquell moment no hi havia menjador escolar. Puig explica que aquella sala es va convertir en una mena de magatzem, fins que l'escola va començar a oferir el servei del menjador a través de càterings.

Isabel Pérez diu que ja té ganes de veure l'escola plena d'alumnes i començar a cuinar. «El somriure que fa un nen quan li agrada el teu menjar és molt gratificant», assegura.