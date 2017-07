Sant Fruitós exposa les bases del futur POUM a pobles de l'entorn

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha presentat les primeres directrius del futur nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal als municipis del seu entorn territorial. L'equip redactor i l'arquitecta municipal han mantingut aquesta setmana una trobada amb alcaldes, regidors i tècnics d'alguns dels municipis amb els quals limiten els seus termes per tal d'exposar-los el document de l'avanç de pla urbanístic. Segons fonts del consistori fruitosenc, la trobada ha servit per parlar de diferents àmbits d'influència i per coordinar possibles intervencions intermunicipals. A la reunió es van convocar representants de Navarcles, Sant Joan, Sallent, Santpedor, Artés, Talamanca i el Pont.