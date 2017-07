Sant Vicenç homenatja el Policia Local Manuel García, que va morir fa un any

A la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet que se celebra el cap de setmana no tot són actes lúdics i festius. També hi ha espai per al record i l´homenatge. Aquest dissabte al migdia el poble ha lliurat la Medalla d´Honor de Sant Vicenç a títol pòstum a Manuel García Yugüero, policia local del municipi que va morir l´any passat als 58 anys a causa d´un ictus. En feia 36 que treballava al poble com a agent del cos.

L´acte s´ha fet a l´Espai Ateneu, on l´alcalde de la població, Joan Torres, ha assegurat que «no ha de ser un moment trist», sinó que ha de ser «un moment emocionant». Hi ha hagut emoció. Sobretot quan la vídua del finat, Teresa Roca, i el seu fill, Dídac, han pujat dalt l´escenari per rebre el reconeixement. La mare de l´homenatjat, Mari Yugüero, també ha rebut un ram de flors. «Des de l´any 51 que som aquí. Sóc santvicentina. Us agraeixo de tot cor tot el que heu fet per nosaltres», ha manifestat.

Torres ha recordat que la iniciativa d´atorgar la Medalla d´Honor de Sant Vicenç, que es va instaurar l´any passat, és per reconèixer la vàlua d´una persona i la seva feina «sense complexes». «És un reconeixement col·lectiu a una persona que deixa empremta, que pensa en el benefici del poble i que té una trajectòria reconeguda al llarg dels anys». Manuel García, conegut popularment com «Mana», respon a aquest perfil, ha assegurat.

La seva família ha estat a la primera fila de l´auditori de l´Espai Ateneu. També hi ha hagut una nombrosa representació de la Policia Local del poble.

A l´acte hi ha intervingut, en nom del cos policial, el regidor de Seguretat Ciutadana, Samuel Cabot. Ha ressaltat que García era una persona entranyable «Avui quan entrem a l´oficina encara l´esperem». La també regidora Ester Sánchez ha manifestat que persones com «Mana» «són un veritable regal per al nostre poble».

L´acte s´ha iniciat amb música i ha acabat també de la mateixa manera a càrrec d´un quartet de corda d´alumnes de l´escola de música de Sant Vicenç.

L´any passat, a la primera edició de la Medalla d´Honor de Sant Vicenç, es va distingir el fundador i president de la Penya Blaugrana de la població, Josep Gomàriz. L´elecció dels homenatjats es fa a través d´un procés de participació ciutadana.

Els actes de la Festa Major de Sant Vicenç continuaran durant tot el cap de setmana.