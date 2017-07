Súria torna a guanyar habitants després d'un descens continuat durant deu anys

El padró municipal de Súria va tornar a augmentar el 2016 per primera vegada en deu anys. A data de l'1 de gener del 2017, la població de dret en aquest municipi era de 5.911 persones, 38 més que un any abans, el que suposa un increment del 0,65 %. Les xifres del darrer padró van ser aprovades per unanimitat en l'últim ple municipal.

L'increment de la població en 38 persones s'explica pels saldos positius que es van assolir al llarg del 2016 a partir dels nous empadronaments al municipi. En concret, hi va haver 212 persones que s'hi van empadronar respecte de les 133 que en van marxar. Això es va traduir en un saldo positiu de 79 persones, i d'aquesta manera es va poder compensar el descens vegetatiu que hi va haver, amb més defuncions (75) que naixements (en van ser 50). Altres baixes del padró es van produir per omissions i altres causes.



Més dones que homes

Per sexes, el padró municipal de Súria manté una proporció molt similar a la que hi ha hagut aquests darrers anys, amb més dones que homes en el conjunt de la població. En concret, en l'últim padró, el percentatge de dones era del 51,21 %, mentre que el d'homes se situava en el 48,79 %.

Pel que fa als canvis de domicili entre barris del mateix municipi, l'any passat hi va haver un lleuger increment respecte de l'anterior. En concret, al llarg del 2016 hi va haver 229 canvis entre seccions del municipi, el que suposa un increment de l'1,78 %.



Lluny dels 7.000 dels anys 70

Tot i haver tingut un increment molt lleuger, és significatiu perquè trenca la tendència decreixent que hi havia hagut durant deu anys consecutius, amb petites pèrdues any rere any però que s'anaven acumulant, fins a assolir una diferència de mig miler de persones en una dècada (l'any 2007 a Súria hi havia 6.369 persones empadronades), i va baixar per sota dels 5.000 habitants a partir del 2014.

Aquest descens continuat va tocar fons en el padró de l'1 de gener del 2016, que va baixar fins a les 5.873 persones i situava la població de Súria als nivells que havia tingut en la dècada dels 50, lleugerament per sota dels 6.000 habitants.

Aquestes dades contrasten amb els padrons de Súria a la dècada dels 70, en què el municipi s'acostava als 7.000 habitants, en una època de creixement, en gran part derivat de l'activitat a les mines. En anys posteriors, hi va haver alts i baixos, però la població sempre es va mantenir per sobre dels 6.000 habitants, fins que es va començar a situar per sota el 2014.