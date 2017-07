Santvicentins presumeixen de poble en una exposició

Una vintena de veïns i veïnes de Sant Vicenç són els protagonistes de l'exposició Orgullos@s de SVC, que s'ha estrenat amb motiu de la festa major i que es pot veure a l'auditori Maria Carme Grauvilardell de l'Espai Ateneu.

Es tracta de fotografies de persones de la població de totes les edats, condicions i professions, que van acompanyades de lemes i frases sobre la població o el seu sentit de pertinença a Sant Vicenç. Les fotos, en blanc i negre, són del fotògraf santvicentí Jordi Largo.

Ahir, coincidint amb l'homenatge al policia local Manuel García que també es va fer a l'Espai Ateneu, va ser una de les atraccions de la festa major.

S'hi llegeixen lemes com «Es porta al cor», en referència a Sant Vicenç. «Fins i tot en la distància reconforta l'ànima». El signa Laura Largo, santvicentina que fa anys que està establerta als Estats Units. Altres com «Jo no vaig néixer a Sant Vicenç, però he triat ser santvicentí», de Manel Sánchez, agent de la Policia Local del poble. O bé «Estic orgullós de ser de SVC perquè aquí puc ser jo», escriu un jove Sergio López.

Les frases van ser l'eix del pregó de la festa major d'enguany, que es va pronunciar divendres.