Agents turístics de la comarca veuen el Geoparc com una genialitat per explotar

El Geoparc de la Catalunya Central «és com un parc d'atraccions històric i natural a l'aire lliure, i l'escenari ideal per englobar tot el sector turístic de la comarca». Així és com el defineix Joan Fernàndez, de la productora Oli Migjorn de Castelladral, i en destaca la potencialitat que pot tenir com a recurs econòmic a partir del moment que el mateix territori el conegui prou bé per saber-lo vendre. Com ell, cada vegada són més els agents privats del sector a la comarca que comparteixen el discurs, i s'interessen per anar integrant d'una manera o altra el Geoparc al seu negoci.

La geologia hi era molt abans que el turisme, però el sector coincideix que fins ara no s'havia potenciat prou com a element distintiu més enllà de Montserrat o la muntanya de sal de Cardona. «El Bages és paisatge, història, cultura, i ara veiem que també té elements geològics impressionants per ensenyar; Montserrat n'és un, però també Mura i les valls del Montcau, o la falla Mig-Món de Súria», apunta Ignasi Sala, del Mas de la Sala de Sallent. Fa uns dies va participar amb una vintena d'agents turístics de la comarca a la primera visita d'un cicle de sortides que organitzen Consell Comacal i Geoparc per donar a conèixer els seus atractius, i que es va fer a les valls del Montcau (vegeu desglossat).



El Geoparc interessa

Visites com aquesta mostren l'interès creixent de restauradors, hotelers i empresaris del sector de la comarca per conèixer el Geoparc i poder-lo explotar com a futur reclam. «L'hem d'entendre per poder tenir un discurs, i a partir d'aquí anar generant un producte», explica Ricard Vilalta, del portal de venda on-line d'experiències enoturístiques Bages Terra de Vins. Diu que, com a agència de viatges, treballen l'eix religiós vinculat a sant Ignasi; l'enològic, a partir de la DO Pla de Bages; i ara el geològic: «És important complementar-ho tot, i explicar que no es tracta només de venir a conèixer geologia, sinó que el Geoparc va vinculat a la gastronomia, el paisatge, la cultura o el patrimoni. El potencial hi és, i l'atractiu també, ara ens falta integrar més elements amb el segell Geoparc».

Es tracta de crear xarxes, i de sumar el Geoparc «al que ja tenim» i fins i tot fer-ne l'eix vertebrador, apunta Ignasi Sala. «Hem de ser prou imaginatius per enxarxar-ho tot, i aconseguir que si per exemple un turista ve pel vi, també acabi visitant Talamanca; la clau està a saber crear una oferta única que ho aconsegueixi engobar tot».



Conèixer per explicar

L'aposta pel Geoparc és recent, i el sector admet que encara hi ha un gran desconeixement de què és, dins del mateix territori. «Cal que el sector turístic s'embegui del Geoparc, perquè encara és un element molt nou i desconegut», sosté Guillem Griera, d'Artrip Experience, una agència de viatges i d'activitats d'oci i de lleure de Mura. Un cop fet aquest pas, diu que el Geoparc «pot servir per descentralitzar el turisme que ve al Bages i ajudar a distribuir-lo per tota la comarca».

Aquest interès del turista que arriba a poc a poc es va veient, apunta Núria Rodríguez, una surienca diplomada en Turisme. «El Geoparc encara es coneix poc, però com que té el paraigua de la UNESCO, es nota que un cop expliques al turista què és i què ofereix, té interès per anar-lo a veure». Per això el sector s'interessa per conèixer-lo. «Cal que ens anticipem, i que siguem capaços de saber informar de què és el Geoparc abans d'esperar que el client ens ho demani», conclou Anna Maria Duocastella, de les cases d'agroturisme Les Corts de Biosca i El Mas de Castelltallat.

El sector públic també fa temps que té interès en el Geoparc. Genís Frontera també participa a les sortides pel Geoparc com a tècnic de l'Ajuntament de Castellbell, «perquè volem conèixer més elements per saber què hem de fer per potenciar-lo des del nostre municipi», integrat en el territori del Geoparc.