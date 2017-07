Cardona tanca l'exercici del 2016 amb prop d'un milió d'euros de romanent

L'Ajuntament de Cardona ha tancat l'exercici econòmic del 2016 amb un romanent de tresoreria per a despeses generals ha assolit la xifra de 956.652,20 euros, fet que, segons han destacat fonts de l'equip de govern (ERC), suposa un augment molt important respecte la xifra d´anys anteriors. L'executiu cardoní ha argumentat que aquest increment en positiu ha estat motivat sobretot pel pagament de deutes endarrerits per part d´administracions superiors, especialment la Llei de Barris i també de la capacitat d´estalvi de l´Ajuntament.

L'estalvi net corresponent al passat exercici econòmic ha estat de 196.417,97 euros, amb un estalvi del 3,9%, Així mateix, els comptes han assolit un resultat pressupostari positiu, i s´ha complert amb l'objectiu d´estabilitat pressupostària. Per altra banda, el deute total de l´Ajuntament, a data de 31 de desembre del 2016, s´ha situat en un 64% per sota de la xifra que marca la legislació vigent.

Per a la regidora d'Hisenda, Aida Molner, els resultats econòmics del passat exercici "són positius i demostren l´esforç de l´equip de govern en la contenció de la despesa i la reducció de l´endeutament". La regidora d'Hisenda ha destacat que malgrat l´impacte de la pèrdua de població i la minva dels ingressos de l´Estat no hi ha hagut efectes en la prestació de serveis i en el desenvolupament de les principals polítiques del govern.

En aquest sentit l´alcalde, Ferran Estruch, destaca com a molt satisfactoris els comptes, sobretot tenint en compte el nivell d´inversió que s´està fent a la població, amb obres importants com l´Auditori o el Camp de Vida Activa. Al mateix temps, destaca que "ens cal continuar treballant per la reducció de la despesa i l´endeutament i en la consecució de més ingressos".