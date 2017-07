Moià acomiada l'exalcalde i activista social Sebastià Petitbò

Moià ha acomiadat aquest dilluns Sebastià Petitbò Picañol, qui va ser alcalde de la població durant set anys abans de l'etapa democràtica, i ja a partir de les eleccions de 1979 regidor en quatre mandats diferents. A banda de la seva llarga trajectòria en la política municipal, era també una persona molt popular al municipi pel seu àmbit professional i per l'activitat social que havia desenvolupat. Petitbò va morir diumenge, a l'edat de 85 anys. El funeral per l'exbatlle moianès ha omplert aquest dilluns al matí l'església parroquial.

Fill de la casa de pagès de la Franquesa, des de ben jove es va dedicar a fer de tractant de bestiar boví, tal com ell mateix explicava en una entrevista publicada a Regió7 l'any 2003. Dedicat al sector de la pagesia i la ramaderia, la seva trajectòria el va portar a ser president de l'Agropecuària del Moianès des de final dels 90 i durant gairebé una dècada. Una entitat que agrupa els cerealistes la comarca. També va ser president del club de futbol i de l'entitat organitzadora dels Tres Tombs a Moià.

Va ser el alcalde de la població durant la darrera etapa de la dictadura, durant un total de set anys, i ja en l'etapa democràtica va exercir de regidor durant 14 anys, amb els alcaldes Sebastià Ubasart i Josep Montràs. També va formar part dels primers Consells Comarcals del Bages, on va dur (com a l'Ajuntament) l'àrea de Turisme.

Del període que va ser alcalde, el mateix Sebastià Petitbò recordava en aquella entrevista publicada per Regió7 que, malgrat no estar encara en el periode democràtic, es van poder tirar endavant equipaments importants per a Moià, com ara l'institut de batxillerat, llavors sota la denominació de Col.legi Lliure Adaptat, i les piscines municipals ubicades a la plaça de Santa Magdalena, actualment ja desaparegudes.

En aquella entrevista, Sebastià Petitbò posava en relleu que "tota la vida he fet coses per Moià i sempre ho he fet de gust. En tot el que he fet m'hi he lliurat en cos i ànima, i a l'Ajuntament recordo haver-m'ho passat molt bé, sobretot portant la regidoria de Turisme".