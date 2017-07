Sant Vicenç completa una festa major marcada per l'alta participació

Sant Vicenç clou aquest dilluns una festa major que ha concentrat el gros dels actes en quatre dies i que ha tingut tres trets principals: l´alta participació, el fet que s´ha viscut plenament a l´aire lliure i que ha suposat la ferma consolidació de diferents actes que s´han anat introduint en els darrers anys.

Un dels més significatius, pel seu segell propi, és el de la Llegenda de Castellet, el correfoc que ja l´any passat va ser objecte d´una profunda transformació per, sense perdre els seus orígens, convertir-lo en una escenificació itinerant i pirotècnica, que al llarg de dues hores (fins ben entrada la matinada de dissabte) va omplir el centre del poble de guspires, però també d´històries i de música feta a mida per a aquest espectacle. Enguany, a més, se n´ha renovat part del bestiari de foc.

L´«encierro pamplonica», amb els singulars toros inflables que diumenge a la tarda van congregar i fer córrer també una multitud amb el clàssic mocador vermell al coll, és una altra de les activitats que s´han consolidat en el programa i en la participació. Com també l´àpat popular de diumenge al vespre, que va esgotar tiquets, enguany amb un menú a base de botifarra i ous ferrats.