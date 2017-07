Castelladral maridarà productes i vins del Bages i música vocal

Castelladral acollirà dissabte vinent un tast de música vocal a l'aire lliure, maridat amb un sopar degustació de productes de proximitat i ecològics. Sota el nom d'Ad LIBitum, aquest nucli navassenc transformarà el seu aspecte per ser l'escenari d'aquesta combinació en un singular entorn rural. Els protagonistes musicals seran White Heaven Vocal Group. Un quintet que interpretarà peces conegudes de gospel, swing, bossa-nova i pop, entre d'altres, moltes en versió catalana.

El programa començarà a 2/4 de 9 del vespre, amb un petit acte on es presentaran els projectes del Rebost del Bages i Navàs Sobirania Alimentària, on diferents productors explicaran els seus projectes, el fruit dels quals es podrà degustar durant el sopar. Un menú degustació elaborat 100% amb productes ecològics i de proximitat, i on la cuina del xef de l'Alberg de Castelladral, Quim Miró, maridarà amb diferents vins de la DO Pla de Bages. L'entrada del sopar (que inclou el concert) té un preu de 30 euros els adults, els nens i nenes menors de 14 anys 12 euros, i per als menors de 6 anys és gratuït. Cal reservar-ho al telèfon 938695311 i les places són limitades. L'entrada només per al concert valdrà 10 euros i inclourà una copa de cava. Per als menors de 14 anys és gratuït.