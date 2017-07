La Generalitat liquida sis anys després el deute amb Cardona pel Pla de Barris

La Generalitat ha liquidat amb l'Ajuntament de Cardona un deute de més d'un milió d'euros que tenia contret amb el consistori bagenc des del 2011 i com a conseqüència de l'anomenat Pla de Barris, un programa que el Govern català va posar en marxa el 2004 per cofinançar projectes de rehabilitació en nuclis de diferents municipis del país. En el cas de Cardona, la seva incorporació es va produir el 2007 i finalment es va poder desenvolupar tot el pla previst inicialment. Però un cop executat, la situació de crisi va provocar que la Generalitat deixés en suspens bona part dels ajuts que hi havia compromesos amb les administracions locals en el marc d'aquesta Llei de Barris.

En concret, a Cardona van quedar per pagar des de l'any 2011 1.075.687,06 euros, que són els que finalment el Govern català ha liquidat amb l'Ajuntament. D'aquests, 339.325 euros es devien a particulars que, a l'empara d'aquest programa, havien dut a terme rehabilitacions de façanes i cobertes, per a les quals podien accedir a ajuts. Els 736.361 euros restants corresponen a ingressos nets per a l'Ajuntament per actuacions que es van executar i per les quals el consistori va avançar la part que cobria la Generalitat, com per exemple la construcció del centre cívic.

El cobrament d'aquest deute pendent derivat del Pla de Barris és un dels factors principals que han fet que el consistori cardoní hagi tancat ara l'exercici pressupostari del 2016 amb un romanent de tresoreria per a despeses generals que ha assolit la xifra de 956.652,20 euros, fet que, segons han destacat fonts de l'equip de govern (ERC), suposa un augment molt important respecte a la xifra d'anys anteriors. A més del cobrament del deute del Pla de Barris s'hi afegeix, segons han destacat fonts de l'executiu cardoní, la capacitat d'estalvi de l'Ajuntament.

L'estalvi net corresponent a l'exercici econòmic passat ha estat de 196.417,97 euros, amb un estalvi del 3,9%. Així mateix, els comptes han assolit un resultat pressupostari positiu, i s'ha complert l'objectiu d'estabilitat pressupostària. En aquest sentit, l'equip de govern destaca que el deute total de l'Ajuntament, a data de 31 de desembre del 2016, s'ha situat en un 64%, per sota de la xifra que marca la legislació vigent, que és del 75%, quan tot just en el tancament del 2013 encara s'estava clarament per sobre.

Per a la regidora d'Hisenda, Aida Molner, els resultats econòmics de l'exercici «demostren l'esforç de l'equip de govern en la contenció de la despesa i la reducció de l'endeutament».

Molner ha destacat que malgrat l'impacte de la pèrdua de població i la corresponent minva dels ingressos de l'Estat «no hi ha hagut efectes en la prestació de serveis i en el desenvolupament de les principals polítiques del govern».

En aquest sentit l'alcalde, Ferran Estruch, destaca com a molt satisfactoris els comptes, «sobretot tenint en compte el nivell d'inversió que s'està fent a la població», amb obres importants com l'auditori o la remodelació integal del camp de futbol. Alhora, Estruch ha destacat que «ens cal continuar treballant per la reducció de la despesa i l'endeutament i en la consecució de més ingressos».