L'Agència de l'Energia del Bages impulsa canvis en l'enllumenat per fomentar l'estalvi

L'Agència de l'Energia del Bages treballa en col·laboració amb els ajuntaments adherits perquè impulsin millores en el seu sistema d'enllumenat públic i puguin reduir la factura elèctrica.

En concret, l'Agència dóna suport en la redacció dels plecs que han d'aprovar els ajuntaments per al manteniment i la millora de la xarxa mitjançant la implementació de la tecnologia LED, que permet assolir nivells més alts de seguretat i eficiència energètica.

Castellgalí és un dels primers municipis on ja s'estan impulsant aquestes renovacions, i on l'Agència de l'Energia està realitzant la direcció d'obra. En total, en aquest municipi es preveu substituir 543 punts de llum, que s'amortitzaran en poc menys de tres anys i suposaran un estalvi anual de 30.000 euros. A més, es guanyarà qualitat pel que fa a la llum percebuda, que serà blanca i no groga com fins ara.

L'Agència també ofereix assessorament i suport per sol·licitar ajuts en altres camps. Per exemple, es dóna assistència en la redacció de memòries per a la instal·lació d'estacions de càrrega de vehicle elèctric a Artés i Sallent, en la instal·lació de sistemes fotovoltaics en règim d'autoconsum a Navàs i Sant Fruitós, i una caldera de biomassa també a Sant Fruitós.