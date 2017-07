L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer nomena presidenta Josefina Rovira

L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà i Solsonès (AFABBS) va escollir en assemblea Josefina Rovira Coromina com a nova presidenta de l'entitat, en substitució de Maria Rosa Riera Monserrat. Riera havia exercit el càrrec els darrers 11 anys i n'havia estat vicepresidenta des de la seva creació, i ara havia renunciat a la presidència per motius personals. Tanca així la seva etapa com a cap visible de l'associació, tot i que hi segueix vinculada com a vocal de la junta directiva. La nova presidenta, Josefina Rovira, és infermera de professió i forma part de la junta des del 2014. L'acompanyarà com a vicepresidenta Maria Antònia Calsina, que substitueix en el càrrec Antoni Garcés, que també romandrà com a vocal. Ambdues assumeixen els nous càrrecs amb el propòsit de consolidar la tasca que s'ha fet fins ara.