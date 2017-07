Els primers dies de la Festa Major de Súria registren una alta participació

Els actes del primer cap de setmana de la Festa Major de Súria van registrar una alta participació. La solidaritat, la música, l'esport, els contes i l'animació infantil han estat alguns dels eixos principals de les activitats realitzades, que han tingut un marcat protagonisme d'artistes i esportistes locals.Entre els actes destacats del cap de setmana es troba la celebració de la 50a edició del Concurs de Pintura Ràpida Vila de Súria i la recuperació del Ràpid Tram de Motos, que va comptar amb la participació de destacats pilots com els suriencs Rafa i Josep Garcia.

La celebració de l'11è Ràpid Tram de Motos va aixecar molta expectació als camps de les Cases Noves. La llista de participants estava formada per prop d'una cinquantena de pilots de les categories Open Elit, Open Amic i 85 cc. Pel que fa al Concurs de Pintura Ràpida, l'exposició de les obres presentades es podrà visitar a la sala Cal Balaguer del Porxo entre els dies 15 i 31 de juliol. La inauguració oficial tindrà lloc aquest divendres 14 de juliol a les 19.30 h. Súria s'ha afegit enguany per segon any consecutiu a la campanya 'Mulla't per l'esclerosi múltiple'. Entre vuitanta i noranta persones de totes les edats van prendre part en una remullada col·lectiva a les Piscines Municipals, una de les activitats centrals de la iniciativa. La plaça Major del Poble Vell es va omplir amb el concert del 10è aniversari de la Coral Sòrissons de l'Escola Municipal de Música de Súria, en el qual també va participar la Solsona Gòspel School.

Al començament de l'acte, la regidora de Cultura, Montserrat Juncadella, va elogiar "el caràcter transversal i l'esforç" que han fet possible la consolidació i el creixement de la coral surienca. També es va omplir el Casal de Joves en la presentació del conte infantil 'En Sebastià i el mar', escrit per Caterina Pérez i il·lustrat per la surienca Coaner Codina. La regidora de Cultura també va adreçar a les persones assistents unes paraules de benvinguda i elogi de la trajectòria de Coaner Codina. L'acte va acabar amb la lectura del conte, a càrrec de l'actriu surienca Laia Fonts, i un taller infantil.

Altres actes d'aquests primers dies de Festa Major, adreçats als infants, han estat el Festival de Colors 'Holi' i l'espectacle 'Pirates de secà' amb la companyia Xip Xap. Entre les activitats destacades del cap de setmana també es troben el Concurs de Dotze Hores de Pesca, una sardinada popular, una sessió de cinema a la fresca, una ballada de Lindy Hop amb Bon Hop de Swing i la Firabar Bigband, i una sessió nocturna de DJs locals com a festa final del Ràpid Tram de Motos.





La Festa Major de Súria va continuar dilluns 10 de juliol. Amb motiu de la diada de Sant Cristòfol, copatró de la vila, es va celebrar una missa i les tradicionals benediccions de vehicles al davant de l'Església Parroquial de Sant Cristòfol i l'Església de Santa Bàrbara, al barri de Salipota.

També va tenir lloc a la plaça de Sant Joan la primera jornada del Kampionat Esportiu Nocturn (KEN), que continuarà dimarts 11 i dimecres 12 de juliol, a més d'un concert amb els grups Bruno Marcel i Seatel Grunge. Les activitats del dilluns 10 de juliol es van completar amb inflables infantils a la mateixa plaça de Sant Joan.