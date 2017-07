Sant Fruitós celebra les Enramades del carrer Nou

Sant Fruitós ha celebrat aquest cap de setmana la festa de les Enramades del carrer Nou, que enguany arribava a la 52a edició. Com és tradicional, la celebració ha tingut la participació no només dels veïns del carrer, sinó també de molts santfruitosencs que han gaudit dels diferents actes, com l'animació infantil, la festa del fang, la xocolatada i els concerts i balls.