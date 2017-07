Santpedor prioritza la millora dels passos de vianants en les obres previstes aquest estiu

L´equip de manteniment de l´Ajuntament de Santpedor treballa des del passat mes de juny en la millora de diferents passos de vianants del municipi. Després d´aturar temporalment els treballs, des de fa uns dies han reprès les obres que han de permetre millorar fins a mitja dotzena de passos de vianants d´espais molt transitats durant els mesos d´estiu. Així, aquesta setmana l´equip de manteniment ja està treballant a dos carrers: Monjo (Barri Vell) i Francesc Cambó (Poble Nou). Al carrer Monjo es pot veure un pas de vianants enllestit i els dos que encara queden per fer. En paral·lel hi ha un segon equip que treballa a la zona de Francesc Cambó.

La filosofia és que els passos de vianants del municipi permetin a les persones que van a peu pel poble a poder creuar tranquil·lament seguint les voreres i sense haver d´anar a buscar passos de vianants per a fer-ho amb total seguretat. L´equip de manteniment va començar a la carretera de Callús, al xamfrà amb carrer sant Francesc d´Assís. Els treballs consisteixen en aixecar els passos de vianants per deixar-los a l´alçada de les voreres i, de passada, modificar-ne la ubicació per posar aquests justament a la cruïlla i evitar que els vianants hagin de canviar el curs per creuar tranquil·lament el carrer.

Els carrers de nova urbanització ja es fan seguint aquest concepte però hi ha diferents carrers del municipi que mantenien un sistema antic i dificultava la normal circulació dels vianants. A més dels problemes que dóna per a cotxets de passeig dels infants, els carros de compra o les cadires de rodes. Els passos de vianants que s´han solucionat o que es preveu que se solucionin són a la zona del Poble Nou (carretera de Callús i carrer Francesc d´Assís, principalment) i al carrer monjo, a tocar del Barri Vell.

També aquest estiu hi ha previst treballar les voreres del carrer Pons Grau i el paviment del portal de Berga.