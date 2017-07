Els veïns de Sant Fruitós triaran un nom per a la plaça de la vila reformada

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages demanarà als veïns del poble que escullin el nom que ha de tenir la futura plaça de la vila, que envolta la casa consistorial i que s´ha d´acabar d´adequar en els propers mesos.

La idea és obrir un procés participatiu perquè es pugui votar durant el proper mes d´octubre. Un mes abans, l´Ajuntament concretarà els detalls sobre les possibles maneres de participar-hi, així com de les opcions que hi haurà sobre la taula per poder escollir. El consistori té la intenció de proposar tres noms, i també hi haurà la possibilitat d´afegir-ne un quart a cada butlleta.

L´entorn de l´edifici de l´Ajuntament s´ha de convertir en un espai de trobada per als veïns del poble, que unirà l´actual plaça ja urbanitzada de l´entrada amb la part del darrere. En realitat, cap d´aquests dos espais no té un nom oficialment reconegut.