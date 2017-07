Buenafuente i Sílvia Abril trien un mas de Castelladral per festejar el seu casament

La Garriga de Castelladral ha acollit aquest vespre un esdeveniment de primer ordre. La masia, convertida en un prestigiós hotel de 4 estrelles, hauria estat l´indret escollit per a la celebració de la boda secreta entre el popular presentador de televisió Andreu Buenafuente i l´actriu Sílvia Abril.

La parella, que manté una relació de deu anys, s'ha casat en una cerimònia civil a l´Ajuntament de Barcelona i ha fet el convit al restaurant Gaig, també de Barcelona i que compta amb una estrella Michelin. Posteriorment haurien traslladat la festa al Bages. La festa ha transcorregut en l´anonimat i enmig d´una absoluta discreció, per bé que el desplegament de la celebració ha estat considerable.

A mitja tarda ja havien començat a arribar els convidats, i l´esplanada que hi ha a l´entrada principal de la masia s´anava omplint per a la festa qua havia de començar cap a les 7. Un vigilant s´assegurava que no hi aparqués ningú forani a la festa. «Avui aquí s´hi celebra un esdeveniment privat», i no es permetia l´entrada a qui no hi estava convidat. Hi han aparcat més d´una vintena de vehicles en mitja hora, i fins i tot un autocar suposadament ple de convidats.

També han estat nombrosos els taxis que anaven i venien, i entre els quals com a mínim se´n va deixar veure un de negre i groc que arribava de Barcelona. En aquest cas, han optat per l´altre accés que porta fins a La Garriga, per la mateixa carretera, però uns metres més amunt en direcció a Castelladral.

Finca endins era tot a punt per a la celebració, amb veles, i amb una esplanada que, si la distància no enganyava, semblava plena de taules i cadires sobre la gespa. La discreció amb què s'ha portat a terme l´esdeveniment, no ha deixat veure cap cara coneguda.

Pel que va trascendir del casament que ja s´havia fet a l´Ajuntament de Barcelona, la núvia no anava de blanc, sinó que portava un vestit de flors, mentre que Buenafuente portava un calçat esportiu. Els acompanyava la seva filla Joana, de 4 anys, que hauria arribat a l´Ajuntament empenyent un cotxet rosa on portava una nina.