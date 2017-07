Moià vol posar a concurs la nova depuradora el setembre

L'Ajuntament de Moià preveu posar a concurs públic la nova depuradora d'aigües el proper mes de setembre, de manera que amb el corresponent període d'adjudicació es pugui construir al llarg de l'any que ve. D'aquesta manera, el municipi es dotaria durant el 2018 d'una infraestructura que ha de substituir una estació de tractament, l'actual, que fa temps que és insuficient, i que es considera que és una de les actuacions clau -tot i que no definitiva- per començar a resoldre el procés de degradació que viu la riera de la Tosca i el riu Calders i els seus afluents aigües amunt.

L'Ajuntament moianès va aprovar inicialment i per unanimitat en un ple extraordinari el projecte de la nova depuradora, que ara estarà a exposició pública, de manera que passat l'agost es pugui iniciar el procés per a la seva adjudicació. Tot i que el pressupost de construcció és de 3,9 milions d'euros, el conjunt de la intervenció té un cost de 4,7 milions, ja que entre d'altres s'hi ha de sumar la redacció del projecte constructiu i l'import de l'explotació de la depuradora actual mentre duri l'execució de la nova.

El projecte es basa en el que ja va presentar l'Agència Catalana de l'Aigua l'abril del 2011 per a la construcció de la nova estació depuradora d'aigües residuals a Moià, «amb l'objectiu de garantir una infraestructura de sanejament adient als requeriments ambientals, als futurs creixements i les característiques del municipi».

A partir d'aquella proposta, el mes de juny passat el consistori ja va aprovar un acord que incloïa no només l'aprovació de l'avantprojecte de construcció de la infraestructura, sinó també l'inici dels tràmits urbanístics perquè es tracta de sòl no urbanitzable, i dels informes d'avaluació d'impacte ambiental.

El procediment de licitació i adjudicació de l'obra l'haurà de fer l'Ajuntament mateix, tot i que el cost del que és pròpiament l'execució de l'obra està cobert per un ajut de la Diputació de Barcelona.

La depuradora de Moià fa temps que està en el punt de mira com un del factors de la mala qualitat de la riera de la Tosca i el riu Calders, ja que ha quedat insuficient per absorbir i tractar tot el cabal que li arriba per l'augment de població i d'activitat industrial. Tanmateix, tant el consistori com col.lectius ecologistes com ara la coordinadora A contracorrent consideren que hi ha diversos altres factors que en són causants i que cal reconduir.