Montserrat obrirà un nou museu, La Casa de la Pau, dedicat a les religions

Islam, cristianisme i judaisme. Totes tres religions en una mateixa Casa de la Pau. Aquesta és la idea que el director de l'Scriptorium de Montserrat, el Pare Pius, ha explicat durant la jornada 'Viure en la diversitat. Una reflexió crítica' que s'ha celebrat aquest dimecres al monestir de Montserrat. La Casa de la Pau, amb una marcada voluntat pedagògica i amb una important presència d'elements interactius, pretén mostrar al visitant que entre les tres religions "hi ha moltes més raons d'unitat que de divisió". El nou museu preveu estar obert el 2025, coincidint amb la celebració del mil·lenari de la fundació del monestir. Amb la ubicació encara per determinar, un possible emplaçament és l'Edifici de Nostra Senyora, que requeriria d'una remodelació per poder instal·lar el museu.