Santpedor aprofita l'estiu per remodelar passos de vianants en diferents zones

L'Ajuntament de Santpedor està aprofitant aquest estiu per intervenir en una dotzena de passos de vianants del municipi. Segons fonts municipals, la brigada ja està treballant als carrers Monjo i de Francesc Cambó. Al carrer Monjo es pot veure un pas de vianants enllestit i els dos que encara falta fer.

Els treballs van començar a la carretera de Callús, al xamfrà amb carrer Sant Francesc d'Assís. Les actuacions consisteixen a aixecar els passos de vianants per deixar-los a l'alçada de les voreres i, de passada, modificar-ne la ubicació per posar-los justament a la cruïlla i evitar que els vianants hagin de canviar el curs per creuar tranquil·lament el carrer. Els carrers de nova urbanització ja es fan seguint aquest concepte. Els passos de vianants que s'han solucionat o que es preveu que se solucionin són a la zona del Poble Nou (carretera de Callús i carrer de Francesc d'Assís, principalment) i al carrer Monjo, a tocar del Barri Vell. També aquest estiu hi ha previst treballar a les voreres del carrer de Pons Grau i el paviment del portal de Berga.