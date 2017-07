Andreu Buenafuente i Sílvia Abril haurien triat un mas de Castelladral per festejar el casament

La Garriga de Castelladral va acollir ahir al vespre un esdeveniment de primer ordre. La masia, convertida en un prestigiós hotel de 4 estrelles, hauria estat l'indret escollit per a la celebració de la boda secreta entre el popular presentador de televisió Andreu Buenafuente i l'actriu Sílvia Abril, que hi haurien traslladat la festa a última hora de la tarda d'ahir.

La parella, que manté una relació de deu anys, es va casar hores abans en una cerimònia civil a l'Ajuntament de Barcelona, envoltada de familiars i amics, i va fer el convit al restaurant Gaig, també de Barcelona i que té una estrella Michelin. Va ser un acte molt íntim, que ben pocs coneixien. La festa de la tarda va ser més àmplia, però igualment va transcórrer en l'anonimat i enmig d'una absoluta discreció, per bé que el desplegament que va comportar la celebració era considerable.

A mitja tarda ja havien començat a arribar els convidats, i l'esplanada que hi ha a l'entrada principal de la masia s'anava omplint per a la festa que havia de començar cap a les 7. Un vigilant s'assegurava que no hi aparqués ningú forà a la festa. «Avui aquí s'hi celebra un esdeveniment privat», i no es permetia l'entrada a qui no hi estava convidat. Hi van aparcar més d'una vintena de vehicles en mitja hora, i fins i tot un autocar suposadament ple de convidats. També van ser nombrosos els taxis que anaven i venien, i entre els quals, com a mínim, se'n va deixar veure un de negre i groc que arribava des de Barcelona. En aquest cas, optaven per l'altre accés que porta fins a La Garriga, per la mateixa carretera, però uns metres més amunt en direcció a Castelladral. I és que, en aquest cas, no havien d'aparcar.

Finca endins era tot a punt per a la celebració, amb espelmes i amb una esplanada que, si la distància no enganyava, semblava plena de taules i cadires sobre la gespa. La discreció amb què es va portar a terme l'esdeveniment no va deixar veure cap cara coneguda.

Pel que va trascendir del casament que ja s'havia fet a l'Ajuntament de Barcelona, la núvia no anava de blanc, sinó que portava un vestit de flors, mentre que Andreu Buenafuente portava un calçat esportiu. Els acompanyava la seva filla Joana, de 4 anys, que hauria arribat a l'Ajuntament empenyent un cotxet rosa on portava una nina.