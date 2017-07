L'Ajuntament obté una cessió per tres anys del poblat del Cogulló de Sallent

L'Ajuntament de Sallent tindrà cedit temporalment l'ús del poblat ibèric del Cogulló per poder-ne impulsar les activitats i les tasques de rehabilitació. El consistori va signar ahir un acord amb ICL en què es formalitzava aquesta cessió per part de l'empresa minera, ja que el jaciment es troba situat dins de l'àmbit que és propietat de la factoria, a tocar del runam.

La cessió d'ús a l'Ajuntament de Sallent, segons es va posar de manifest en l'acte de signatura, s'emmarca en la voluntat de col·laboració amb el municipi per part d'ICL a llarg termini.

En concret, el que estableix el conveni és que l'Ajuntament de Sallent podrà gestionar directament l'ús del poblat ibèric en un primer període de tres anys que es pretén allargar en el temps. Aquest acord ha de ser la base perquè es puguin gestionar visites al conjunt del poblat, així com tasques de restauració per part del consistori sallentí.

Alhora, el conveni fixa que caldrà que tant les visites que s'hi organitzin com els treballs que s'hi portin a terme s'han de fer d'acord amb recomanacions de seguretat d'Iberpotash, tenint en compte que una part de l'accés al conjunt arquitectònic es troba dins de les instal·lacions de l'empresa.

El jaciment iber del Cogulló, declarat bé cultural d'interès nacional per la Generalitat el 1994, va recomençar durant la dècada dels 90 les excavacions modernes que, des del 2000, s'han anat succeint pràcticament cada any, exceptuant del 2010 al 2013. L'any passat es va intervenir en el sector meridional i, a banda de constatar l'existència d'un tram de muralla que tancava pel sud, de doble llenç, es van excavar dos recintes adossats a la muralla fundacional i es van localitzar els paviments antics. També a cadascun s'hi va trobar una llar de foc, indicador que es tractava d'habitatges.

Tot i ser un poblat relativament petit, de mitja hectàrea, el jaciment iber del Cogulló, a Sallent, destaca per la seva fortificació. És per això que la descoberta d'un nou tram de la muralla fundacional que tancava l'assentament pel sud es pot considerar com una valuosa troballa patrimonial.

Les excavacions de l'any passat van permetre constatar el que s'intuïa des de campanyes anteriors, però que restava amagat sota terra: que l'assentament antic, de final del segle V aC, tenia una muralla que el tancava per la part meridional. Amb una llargada de 6 metres per 2 d'amplada, és el tram de muralla més ben conservat dels coneguts fins ara.

El conseller delegat d'ICL Súria&Sallent, Carles Aleman, va posar en relleu que el conveni «posa de manifest el nostre compromís de donar resposta a aquelles demandes del territori i de continuar treballant amb l'Ajuntament de Sallent a mitjà i a llarg termini. A més, la cessió d'ús permet també donar resposta al cada cop més creixent interès pel patrimoni arqueològic del nostre territori».

Per la seva banda, l'alcalde de Sallent, David Saldoni, manifestava que «es tracta de l'acceptació de la petició de l'Ajuntament de Sallent per tal de poder gestionar les instal·lacions patrimonials del poblat ibèric del Cogulló i beneficiar-nos de les subvencions públiques i privades que permetran augmentar el seu coneixement arreu».

L'acte de signatura del conveni de cessió d'ús es va formalitzar a l'Ajuntament de Sallent amb la presència de la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Sallent, Rosa Argelaguet, i la directora Industrial d'ICL Iberia Súria&Sallent, Cristina Arespa.