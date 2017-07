L'Ajuntament de Sant Fruitós comprarà l'antic edifici de les monges

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha anunciat que ha arribat a un acord amb la propietat de l´edifici, la Mínima Congregació de Serventes del Sagrat Cor de Jesús, per tal de comprar-lo i poder convertir-lo en un equipament públic per a l´ús dels santfruitosencs. El cost total de l´operació serà de 385.000 euros i permetrà que l´Ajuntament tingui la titularitat de l´edifici on actualment hi ha l´escola de música municipal i també adquirirà els terrenys adjacents.

El consistori considera que aquest immoble, per la seva tipologia, pot admetre usos molts diferents d´equipament públic i és principalment per aquest motiu que es procedeix a la compra.Recordem que l´any 2012 el consistori va signar un conveni amb la propietat de l´immoble on es regulava que durant 7 anys l´Ajuntament podia fer ús de l'edifici per a usos relacionats amb l´ensenyament i la cultura a canvi de fer-ne el manteniment anual i realitzar les obres d'adequació de la planta baixa per poder-la destinar a l´escola de música i arts municipal.

Amb aquesta compra Sant Fruitós de Bages adquireix també un edifici emblemàtic i amb una càrrega sentimental i històrica important per a moltes famílies del poble