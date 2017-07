L'Associació que promou la pagesia a Montserrat obre una seu a Marganell

L´entitat que pretén ajudar al relleu generacional de la pagesia a l´entorn de Montserrat ha obert aquest dimecres una seu, a la caseta de fusta de l´antiga agrobotiga de Marganell. Fins ara, l´Associació Massís de Montserrat tenia una adreça de correu electrònic però, «no disposava d´un espai on els associats i les persones interessades poguessin anar», explica Verònica Hirano, coordinadora de l´Associació. «La intenció és crear una xarxa d´oficines per cobrir els diferents pobles del voltant de Montserrat però estem buscant finançament», comenta Àlex Bagant, impulsor de l´entitat. Però gràcies al Patronat de la Muntanya de Montserrat i a l´Ajuntament de Marganell, l´agrupació ha inaugurat una oficina que pretén augmentar la confiança dels pagesos del voltant de Montserrat establint un lloc per fer l´assessorament agrari i la formació agrícola a particulars, entre d´altres qüestions.

L´entitat vol encomanar a la societat l´estima per la gestió de la terra i la predilecció pel producte local i de temporada. D´aquesta forma, defensen que es podrien recuperar camps de l´entorn de Montserrat i molta gent dels pobles del voltant sortiria de l´atur. Però el sector està en decadència, perquè «hi ha molt jovent amb ganes de dedicar-se a la pagesia però per falta d´experiència i vàries raons no tenen accés als camps», assegura Hirano. Per aquest motiu, «la nova oficina ha de ser un pont perquè els propietaris estableixin confiança cap als nous pagesos i es posin d´acord en el tipus de contracte amb l´ajuda d´una enginyera agrònoma», recalca Bagant. Apunta que no és un tema de diners sinó un tema de confiança i que, de fet, l´Associació es va crear arran del descontentament d´un sector de la població amb les poques facilitats per accedir a la pagesia.

L´Associació compta amb 21 socis i pretén augmentar-ne el nombre. A més, té el suport del Consell Comarcal del Bages i el Departament d´Agricultura de la Generalitat s´ha mostrat interessat en la proposta. L´Agrupació ofereix un servei de formació i assessorament que aborda les plagues, la gestió dels parcs i jardins o les inquietuds dels pagesos. A més, també treballa en projectes d´horts comunitaris que permeten que les persones puguin desenvolupar els seus cultius. I per últim, organitza la Fira del Montserratí que promociona productes fets al territori. A banda, Àlex Bagant sosté que l´assessorament agrari existeix en altres indrets, però «sovint es fa de forma interessada per vendre un producte al final». Remarca que l´Associació pretén assessorar de forma desinteressada sense la necessitat de vendre cap producte al final.